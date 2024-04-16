بلدية جعيتا تدعو إلى تنظيم وجود العمال الأجانب والنازحين السوريين

حفاظًا على الأمن في البلدة، دعا المجلس البلدي في جعيتا ومزرعة الرأس، في بيان، أبناء البلدة وساكنيها الى "التعاون معه من خلال تنظيم وجود العمال الأجانب والنازحين السوريين، حرصًا على سلامة الجميع من مقيمين وعاملين، من خلال سلسلة إجراءات قانونية يجب التزامها والحرص على تنفيذها وفقا للاتي:

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- دعوة المالكين الى تسجيل الإيجارات المكتومة منها وغير المكتومة في قلم البلدية، والتصريح عن أسماء كل اللاجئين السوريين والأجانب من مالك العقار خلال اسبوع ، على أن يتحمل صاحب العقار مسؤولية المستأجرين لديه.

- على كل لاجىء سوري أو اجنبي تقديم الأوراق الثبوتية مع صورتين شخصيتين لكل فرد من أفراد العائلة في البلدية خلال اسبوع، وعدم استقبال نازحين غير مستوفين الشروط القانونية من خارج البلدة اضافة الى منع تجول العمال الأجانب من الساعة الثامنة مساء و لغاية السادسة صباحا.

- ننبه إلى عدم استعمال أية آلية نقل مهما كان نوعها غير مستوفية الشروط القانونية لها كي لا تتعرض للحجز من قبل شرطة وحرس البلدية وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية".

وختاما طالب المجلس الجميع بـ"التعاون معه للحفاظ على السلامة العامة والاستقرار لما فيه مصلحة أبناء البلدة وسكانها". (الوكالة الوطنية للإعلام)