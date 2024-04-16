"تقدّم" يحذّر من تأجيل الانتخابات البلدية

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أشار حزب "تقدم" في بيان الى انه "للمرة الثالثة على التوالي، تعتزم بعض الكتل النيابية التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، هذه المرّة بذريعة الحرب الدائرة في الجنوب. و ان كانت هذه الحجة غير كافية ومنطقية خاصة ان لبنان شهد تجربة مماثلة عام 1998 حيث تمت الانتخابات البلدية باستثناء المناطق التي كانت مُحتلّة على الشريط الحدودي".ورأى الحزب أنه "بات واضحاً ان هذه المنظومة تتعمد تأجيل هذا الاستحقاق من دون الاخذ بعين الاعتبار وجود نحو 15% من البلديات منحلّة، والـ85% المتبقية من المجالس البلدية عاجزة عن القيام بواجباتها بسبب الظروف المادية وغياب الكوادر البشرية".وشدد على "اننا بحاجة اليوم الى اعادة تفعيل السلطة الاقرب للمواطن اللبناني، لذلك ندعو كل الكتل لمواجهة التمديد، والتزام الدستور بعيداً من الحسابات الجانبية قصيرة المدى، التي تؤكد استمرار نهج المنظومة الذي يتحكم به حزب الله، بضرب أسس قيام الدولة ومؤسساتها". (الوكالة الوطنية للإعلام)