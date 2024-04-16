الجميل استقبل فتفت في بكفيا.. وتأكيد على أهمية وحدة الموقف السيادي

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا الوزير والنائب السابق الدكتور أحمد فتفت في حضور عضو المكتب السياسي لينا الجلخ ومستشار رئيس الحزب المحامي ساسين ساسين وجرى عرض لآخر التطورات على الساحتين المحلية والاقليمية.وكانت مناسبة لعرض موقف الكتائب من القضايا المطروحة، وجرى التشديد على" أهمية وحدة الموقف السيادي في ظل غياب تام للدولة والفلتان الأمني المستشري وضرورة تكثيف التنسيق بين القوى الحريصة على لبنان" ، كما جاء في بيان عن الكتائب.(الوكالة الوطنية للإعلام)