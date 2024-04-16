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لبنان

دوريات للجيش وتوقيف أشخاص.. ما الذي يجري في طرابلس؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 05:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش ينفذ دوريات في اسواق طرابلس الداخلية، حيث يقوم بتفتيش المارة والمشتبه بهم. 
 
وبحسب المصادر، أوقف الجيش مطلوبين وضبط بحوزتهم مخدرات ومسدسات حربية غير مرخصة، وأحالهم إلى التحقيق. 
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