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لبنان

أصوات قوية تُسمع بالقرب من الحدود الجنوبيّة.. ما هو مصدرها؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 05:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الاصوات القوية التي تُسمع حاليا بالقرب من الحدود الجنوبيّة، وتحديداً في القطاع الاوسط، ناتجة عن المناورة التي يقوم بها جيش العدوّ الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلّة.
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