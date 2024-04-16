أصوات قوية تُسمع بالقرب من الحدود الجنوبيّة.. ما هو مصدرها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الاصوات القوية التي تُسمع حاليا بالقرب من الحدود الجنوبيّة، وتحديداً في القطاع الاوسط، ناتجة عن المناورة التي يقوم بها جيش العدوّ الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلّة.

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