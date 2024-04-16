"الخماسية" تستأنف حراكها.. من ستلتقي اليوم؟

أفادت "الجديد" أن جميع سفراء الخماسية حضروا إلى دارة السفير المصري علاء موسى، وبدأت الكتل النيابية تتوافد للمشاركة في اللقاءات.

وبحسب معلومات الـ"ام تي في"، سيشمل لقاء اللجنة الخماسية 4 اجتماعات مع "التوافق الوطني" و"تجدد" و"التغييريين" والطاشناق.