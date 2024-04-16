Advertisement

لبنان

جعجع لـ"التيار": لا تشارك في "الجريمة"

Lebanon 24
16-04-2024 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1187967-638488681576792571.jpg
Doc-P-1187967-638488681576792571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه على منصة "اكس": "جريمة إضافية بحق لبنان واللبنانيين يرتكبها كل من يساهم في التمديد مرة ثالثة للبلديات". 


واضاف في منشوره: "إلى محور الممانعة وحلفائه: بعدما حرمتم اللبنانيين من دولة فعلية، وبعدما أوصلتموهم إلى قعر جهنّم، وبعدما عطلتم الانتخابات الرئاسية، تجهدون اليوم لحرمانهم أيضا وأيضا من السلطات المحلية".
Advertisement

 
وتابع: "إن "التيار الوطني الحر" مدعو اليوم، وقبل غيره، إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة، وعدم حضور جلسة التمديد المنتظرة، وذلك من أجل إجبار الحكومة على تنظيم الانتخابات البلدية في المناطق اللبنانية كلها ما عدا المناطق التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:27 | 2024-04-16
07:22 | 2024-04-16
07:15 | 2024-04-16
07:02 | 2024-04-16
07:02 | 2024-04-16
07:00 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24