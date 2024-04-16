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لبنان

للمرّة الثانيّة.. مودع يقتحم مصرفاً في الحمرا ويُهدّد الموظفين

Lebanon 24
16-04-2024 | 05:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو بسام عقيل شيخ حسين اقتحم "بنك فدرال لبنان" في الحمرا، وهدد الموظفين والمواطنين، مطالباً بوديعته. 
 
وتجدر الغشارة إلى أن تسام سبق واقتحم المصرف عينه في 2022. 
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بنك فدرال لبنان

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