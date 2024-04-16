للمرّة الثانيّة.. مودع يقتحم مصرفاً في الحمرا ويُهدّد الموظفين

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو بسام عقيل شيخ حسين اقتحم "بنك فدرال لبنان" في الحمرا، وهدد الموظفين والمواطنين، مطالباً بوديعته.

وتجدر الغشارة إلى أن تسام سبق واقتحم المصرف عينه في 2022.