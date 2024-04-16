بيان مهم وعاجل من وزارة الصحة.. هذا ما جاء فيه

أعلنت وزارة الصحة انها ستجري يوم الجمعة المقبل صيانة دورية لكل الخوادم وأنظمة المعلوماتية لديها.





وافادت بان جميع الأنظمة والبرامج ستتوقف عن العمل من الجمعة لغاية صباح السبت.

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