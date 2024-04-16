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لبنان

بيان مهم وعاجل من وزارة الصحة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
16-04-2024 | 05:44
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أعلنت وزارة الصحة انها ستجري يوم الجمعة المقبل صيانة دورية لكل الخوادم وأنظمة المعلوماتية لديها.


وافادت بان جميع الأنظمة والبرامج ستتوقف عن العمل من الجمعة لغاية صباح السبت.
 
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وزارة الصحة

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