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لبنان

فرونتيسكا: الأمم المتحدة ستساند كل الجهود لتهدئة الأوضاع

Lebanon 24
16-04-2024 | 06:01
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أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا، أن "الأمم المتحدة ستساند كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتطبيق القوانين والقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701، وأن هناك الكثير من الدول في مجلس الأمن التي تنوي تعزيز صمود لبنان ودعمه وأنها تسعى من أجل تحقيق ذلك".
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جا ذلك خلال زيارة وداعية لمؤسسة عامل الدولية قبيل انتهاء مهمتها. وأثنت فرونتيسكا أثناء الزيارة على "التزام "عامل" وتفانيها في تنفيذ برامجها وتدخلاتها الإنسانية في لبنان، وخصوصاً في مناطق الجنوب، في ظل الظروف الصعبة جداً"، معتبرة أن "كل عمل إنساني ملتزم بإنسانية الإنسان كعامل هو حجر أساس في بناء مجتمع أفضل وفي تعزيز السلام العادل والتطور".
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