توضيح من حجار وعائلة الطفل كريس الكيك.. هذا ما جاء فيه

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجّار وعائلة الطفل كريس الكيك، بيانا مشتركا جاء فيه:

"بعد انتشار خبر يفيد بأن دولة قطر تتكفّل بعلاج الطفل كريس الكيك الذي يعاني مرض ضمور العضلات دوشين، يهم كل من الوزير حجار وعائلة الطفل كريس الكيك إيضاح التالي: بمساعٍ من الوزير هكتور حجار وبالتعاون مع سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل الثاني، والسفيرة اللبنانية في قطر السيدة فرح برّي، توجّه الطفل كريس الكيك إلى قطر برفقة عائلته للخضوع لفحوص طبيّة دقيقة في مستشفى "سيدره"، وعاد بعدها إلى بيروت، ونحن في انتظار جواب رسمي من الجهات المختصة بهذا الملف".

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وأضاف البيان: "إن العلاج الخاص بمرض كريس، Elevidys، غير متوافر حالياً في الدوحة وتستغرق عمليّة جلبه إلى الدوحة بعض الوقت. تتوجّه كلّ من عائلة الطفل كريس الكيك والوزير هكتور حجّار بالشكر والإمتنان الكبيرين لدولة قطر على سعيها في معالجة هذا الملفّ الإنساني والإهتمام الذي حظيت به عائلة الكيك خلال فترة تواجدها في مستشفى سيدره لإجراء الفحوص الطبيّة اللازمة".