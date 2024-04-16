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لبنان

استعداداً للحرب مع لبنان.. هذا ما تقوم به إسرائيل

Lebanon 24
16-04-2024 | 06:41
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أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات تحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهتين اللبنانية والسورية.

وأشارت إلى أن التدريبات شملت شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السيبراني مع محاكاة القتال في الفضاء الرقمي. 
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وكانت أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الاصوات القوية التي سُمعت بالقرب من الحدود الجنوبيّة، وتحديداً في القطاع الاوسط، ناتجة عن المناورة التي يقوم بها جيش العدوّ الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلّة.

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