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لبنان

مأساة في الضنية.. هكذا خسر الشاب علي حياته (صورة)

Lebanon 24
16-04-2024 | 07:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب علي خالد غنوم من بلدة السفيرة قضاء الضنية، اثر سقوطه من ورشة البناء.
 
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السفيرة

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