الجيش يكشف: هذه حصيلة التدابير الأمنية خلال آذار

نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آذار ٢٠٢٤، أُوقف ٣٨٥ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات… pic.twitter.com/pcytyo5vEC
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 16, 2024
نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آذار ٢٠٢٤، أُوقف ٣٨٥ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات… pic.twitter.com/pcytyo5vEC