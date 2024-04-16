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لبنان

الجيش يكشف: هذه حصيلة التدابير الأمنية خلال آذار

Lebanon 24
16-04-2024 | 07:00
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اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان اليوم، أنه "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آذار ٢٠٢٤، أُوقف ٣٨٥ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".


وبحسب البيان، شملت المضبوطات ٤٢ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و ٩ رمانات يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة. 


كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ٤٠٠ سوري عبر الحدود البرية بطريقة غير شرعية.

وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم، وفقاً للبيان.
 
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