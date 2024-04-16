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لبنان

بيرم بحث وحبيش في المستجدات الراهنة

Lebanon 24
16-04-2024 | 07:15
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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم، النائب السابق هادي حبيش، وجرى عرض لمجمل الاوضاع والمستجدات في لبنان.

وقد أشاد حبيش بالدور الذي يقوم به الوزير بيرم في "سبيل تحسين الظروف المعيشية للبنانيين في القطاعين العام والخاص، والاجراءات التي يتخذها للحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وحمايتها من المزاحمة، وكذلك في تنظيم اليد العاملة الأجنبية"، وفق ما جاء في بيان عن المكتب الاعلامي لوزير العمل.
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