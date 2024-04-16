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لبنان

بري إستقبل البطريرك ميناسيان ووزيري الشباب والرياضة في مصر ولبنان

Lebanon 24
16-04-2024 | 07:22
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
 
كما استقبل بري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي، في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس.
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ووضع الوزيران صبحي وكلاس الرئيس بري، في أجواء برامج العمل والتعاون المشترك في المجال الشبابي بين لبنان ومصر، إضافة الى الفعاليات الختامية للإحتفال ببيروت عاصمة للشباب العربي.
 
 
وبعد اللقاء تحدث الوزير صبحي، وقال :" يسعدني ويشرفني أن أكون موجودا متزاملا مع الأخ والزميل العزيز معالي الوزير جورج كلاس في أن ننهي إحتفالات بيروت عاصمة الشباب العربي ، وممكن أن أستعير المصطلح الذي قاله زميلي معالي الوزير "لبنان عاصمة الشباب العربي"،  والحقيقة أنا منذ البداية تشرفت بأن أكون موجودا ممثلا عن المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب والحقيقة تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة والجهد الكبير لزملائنا والإخوة الأعزاء لوزارة الشباب والرياضة العرب لبنان بقيادة معالي الوزير جورج كلاس".
 
وأضاف :"واليوم أتشرف بأن أكون بزيارة لرمز عربي كبير على مستويات مختلفة من الثقافة والفكر والعمل العربي الرئيس نبيه بري الذي أشكره جدا لرؤيته ودعمه المستمر، ووجودنا أيضا في هذا الملتقى مع وجود الشباب العربي في بلادنا وفي لبنان وفي بيروت، الحقيقة نحتفي ونحتفل وأيضا إتفقنا مع زميلي معالي الوزير على العديد من المشروعات المشتركة في القضايا الشبابية أو حتى الرياضية، كل الشكر والتقدير وندعو دائما لدوام التوفيق".
 
واستقبل بري البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في حضور المونسنيور ناريك منويان (أمين سر صاحب الغبطة)، الاب رافي أوهانيسيان، الأب أرام ابراهاميان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.
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