طوني فرنجيه يصف مستأجري الأبنية غير السكنيّة القدامى بالمحتلّين.. ونقابة المالكين: موقفه حق

إستقبل النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت، وفداً من اللجنة الأهلية للمستأجرين، المعنيّة بمتابعة ملف الأبينة القديمة المُستأجرة لأغراض تجارية وغير سكنية.



في خلال اللقاء عرض أعضاء الوفد على النائب فرنجيه بعض النقاط التي يشملها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي سبق وأقرّه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، واصفينها بأنها غير مناسبة لهم ومجحفة بحقهم. وأمام ما تم عرضه، طلب النائب فرنجيه من أعضاء الوفد اعتباره ممثلاً عن مالكي الأبينة القديمة المُستأجرة لغرض تجاري، كما طلب منهم اقتراح الحلول المنصفة بحق مالكي هذه الأبنية باعتبارهم أصحاب حق وصاحب الحق سلطان، وقدّم لهم عدداً من إقتراحات الحلول، التي لم تعجبهم برمتها ما جعله يصفهم بالمحتلّين لا بالمستأجرين.

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إلى ذلك، شكرت نقابة المالكين في بيان، النائب طوني فرنجيه على" موقفه المشرّف في لقاء عن الإيجارات حين طلب من المستأجرين الكفّ عن احتلال أقسام المالكين القدامى للأماكن غير السكنية"، واكدت أنه "موقف يعبّر عن ضمير ووجدان حرّ"، وأملت أن "يتخذ جميع السياسيين الموقف نفسه في الإيجارات السكنية وغير السكنية لأنه موقف حق وينمّ عن مسؤولية".



