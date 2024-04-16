كرامي‎ بعد لقاء تكتل "التوافق الوطني" مع "الخماسية": لا جديد لدى اللجنة انما استمزاج للآراء

التقى نواب تكتل "التوافق الوطني" الذي يضم فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحي، طه ناجي وعدنان طرابلسي اعضاء اللجنة الخماسية سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، سفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون في دارة السفير المصري في عرمون.

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وقد تمّ التداول في آخر المستجدات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية والسبل الآيلة الى ذلك.



وبعد الاجتماع، قال النائب فيصل كرامي: "لمسنا دفعاً من الخماسية تجاه الحلّ في لبنان لجهة انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً وان لبنان يمرّ في مرحلة تعتبر اخطر من اي وقت مضى"، مضيفاً انه "من الواضح أنه لا خلاص ولا حلّ إلا بالحوار وواضح أيضاً بأن ثقة الخماسية بالرئيس نبيه بري كبيرة جداً"، مشيراً الى انه "لا جديد لدى الخماسية وانما فقط استمزاج للآراء".



وختم قائلاً: "معروف الإسم الذي نؤيّده ونحن مستعدّون للدفاع عنه حتى النهاية".