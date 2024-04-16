جرحى في صفوف الإسرائيليين... "طائرتان إنتحاريتان" انفجرتا بهم من أين أطلقتا؟

أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرتين مسيرتين مسلحتين أطلقتا من لبنان انفجرتا في إصبع الجليل.

وبحسب معلومات "العربية"، أُصيب 3 جنود إسرائيليين في مستوطنة بيت هيلل في إصبع الجليل.