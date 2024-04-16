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لبنان

جرحى في صفوف الإسرائيليين... "طائرتان إنتحاريتان" انفجرتا بهم من أين أطلقتا؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 07:48
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أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرتين مسيرتين مسلحتين أطلقتا من لبنان انفجرتا في إصبع الجليل. 
 
وبحسب معلومات "العربية"، أُصيب 3 جنود إسرائيليين في مستوطنة بيت هيلل في إصبع الجليل. 
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