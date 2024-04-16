"حزب الله" شنّ هجوماً على إسرائيل بالطائرات.. ماذا استهدف؟

أعلن حزب الله في بيان أنه شن هجوماً جوياً بمسيّرات إنقضاضية على دفعتين، إستهدفتا منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها، وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح.

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