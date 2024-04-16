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لبنان

"حزب الله" شنّ هجوماً على إسرائيل بالطائرات.. ماذا استهدف؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 08:29
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أعلن حزب الله في بيان أنه شن هجوماً جوياً بمسيّرات إنقضاضية على دفعتين، إستهدفتا منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها، وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح. 
 
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حزب الله

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