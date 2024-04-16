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لبنان

مزارعو البطاطا في عكار: لانقاذ مواسمنا الزراعية

Lebanon 24
16-04-2024 | 08:53
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ناشد رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار عمر سعيد الحايك، رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن وكل المعنيين، "ضروة انقاذ المزارعين ومواسمهم الزراعية".
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وأعلن الحايك في اجتماع عقده مع هيئات نقابية وجمعيات ومزارعين بحسب بيان عن "بدء موسمي البطاطا والبصل في عكار"، واكد انهم يوجهون "ازمة تصريف الانتاج بسبب امتلاء الاسواق المحلية بالبطاطا المصرية والبصل المصري".
 
 
واعتبر المجتمعون ان "هناك مؤامرة على ارزاق المزارعين في عكار تهدد لقمة عيشهم"، واذ اكدوا "اننا اشد الحرص على المستهلك"، وسألوا: "هل يجوز ان يفرض على المستهلك شراء كيلو البطاطا في خلال 10 اشهر من العام بنصف دولار اميركي وان يشتريه بـ ٢٠ سنتا في خلال شهرين من موسم عكار الذي لا يعود منهم عشرة سنتات للمزارعين، وان يشتري كيلو البصل بدولار في خلال عشرة اشهر وبربع الدولار من مواسم عكار في خلال الموسم؟".
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