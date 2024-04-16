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لبنان
توقيف مهندس.. متهم بفضائح جنسية ونشر حسابات وهمية
Lebanon 24
16-04-2024
|
09:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مفرزة الاستقصاء في الشمال داهمت منزل المهندس ف. ش. من قضاء الكورة وأوقفته بتهم الابتزاز الجنسي وبيع محتويات خاصة ونشر حسابات وهمية والابتزاز لقاصر والتشهير.
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