Advertisement

لبنان

توقيف مهندس.. متهم بفضائح جنسية ونشر حسابات وهمية

Lebanon 24
16-04-2024 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1188044-638488809270195394.jpg
Doc-P-1188044-638488809270195394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مفرزة الاستقصاء في الشمال داهمت منزل المهندس ف. ش. من قضاء الكورة وأوقفته بتهم الابتزاز الجنسي وبيع محتويات خاصة ونشر حسابات وهمية والابتزاز لقاصر والتشهير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الكورة.. أوقفوه لحيازته مسدساً غير مرخص
lebanon 24
16/04/2024 17:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في الكورة.. العثور على جثة سبعيني في منزله
lebanon 24
16/04/2024 17:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في الكورة.. صيدلية تبيع دواءً مهربًا والأجهزة الأمنية تتحرك
lebanon 24
16/04/2024 17:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في الكورة.. محاولة سرقة تؤدي إلى سقوط جريح
lebanon 24
16/04/2024 17:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الكورة

قاصر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:02 | 2024-04-16
09:58 | 2024-04-16
09:54 | 2024-04-16
09:50 | 2024-04-16
09:35 | 2024-04-16
09:12 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24