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لبنان

إشكال قرب حاجز للجيش.. هكذا بدأ

Lebanon 24
16-04-2024 | 09:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن وقوع إشكال بسبب افضلية مرور بين شخصين عند حاجز العيرونية - طريق عام الضنية. 
 
وعمل الجيش على فض الاشكال دون تسجيل اصابات. 

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حاجز العيرونية

الجيش

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