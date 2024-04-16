الجميل التقى حاصباني موفداً من جعجع

استقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، النائب غسان حاصباني موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي شكر الجميّل على مواقف الكتائب إثر اغتيال باسكال سليمان.



Advertisement وكان اللقاء مناسبة لاستعراض التطورات المتسارعة في لبنان والمنطقة، كما لضرورة استمرار التنسيق في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان، وفق بيان عن "الكتائب". وكان اللقاء مناسبة لاستعراض التطورات المتسارعة في لبنان والمنطقة، كما لضرورة استمرار التنسيق في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان، وفق بيان عن "الكتائب".