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لبنان
الجميل التقى حاصباني موفداً من جعجع
Lebanon 24
16-04-2024
|
09:54
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استقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، النائب غسان حاصباني موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي شكر الجميّل على مواقف الكتائب إثر اغتيال باسكال سليمان.
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وكان اللقاء مناسبة لاستعراض التطورات المتسارعة في لبنان والمنطقة، كما لضرورة استمرار التنسيق في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان، وفق بيان عن "الكتائب".
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