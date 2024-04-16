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لبنان

بعدما تسببت الامطار بوقوع ضحايا.. "الخارجية" تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع سلطنة عمان

Lebanon 24
16-04-2024 | 10:02
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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن "تضامنها وتعاطفها مع سلطنة عمان الشقيقة، جرّاء السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية المضيبي، وتسببت بوقوع عدد من الضحايا والجرحى والمفقودين".

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وتقدمت الوزارة في بيان "بخالص التعازي وأصدق المواساة لسلطنة عُمان قيادة وحكومة، وشعباً، في هذا المصاب الأليم سائلة الرحمة لنفوس الضحايا، والصبر لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين، وعودة المفقودين سالمين إلى أسرهم، مع تمنياتنا للسلطنة وشعبها بدوام الرخاء والازدهار".
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