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لبنان

هذا ما جرى مع السوريين أمام مدرسة في الدكوانة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-04-2024 | 10:25
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أشار مصدر تربوي رسمي الى أن هناك تصرفات بعيدة كل البعد عن أدبيات الشعب اللبناني وأخلاقه تحصل من قبل عدد من الشباب المتحمسين والمَوْتورين أحياناً أمام المدارس الرسمية في اوقات تعلم السوريين في فترة بعد الظهر .
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وقال المصدر  إن هؤلاء الشبان حضروا اليوم أمام إحدى التكميليات في منطقة الدكوانة وإنهالوا بالصراخ والشتائم على التلامذة السوريين وعلى أمهاتهم ، طالبين منهم مغادرة المدارس من دون عودة. 
المصدر لفت الى أن المعنيين سوف يتواصلون مع الجهات المعنية من أجل وقف هذه الظاهرة للحؤول دون تطورها .
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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