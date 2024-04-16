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لبنان

عبد المسيح يوضح اقتراحه خلال اجتماع اللجنة الخماسية

Lebanon 24
16-04-2024 | 10:28
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 صدر عن النائب أديب عبد المسيح، البيان الاتي: "توضيحاً لما نشرته بعض وسائل الإعلام تفسيراً لإقتراحي خلال إجتماع الخماسية و تضمنت أولا دعوة النواب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية،  وفي حال عدم حصول ذلك في الدورة الأولى ينتقل النواب إلى نقاش داخل أروقة المجلس النيابي على أن يلتزم جميع النواب بضمانة الخماسية عدم مغادرة مبنى المجلس و الإنتقال للقاعة العامة لإنتخاب رئيس جمهورية بدورات متلاحقة. و تنص هذه المبادرة التي طرحتها شخصيا من قبل على الرئيس بري ضرورة التمسك بالدستور  واتفاق الطائف ورفض الأعراف ، وعلى الدعوة لجلسات بدورات متتالية لانتخاب الرئيس،  فاقتضى التصويب تلافياً لأي اجتهاد".
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