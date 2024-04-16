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لبنان

ردّاً على استهداف إسرائيل لبلدة عين بعال... هذا ما فعله "الحزب"

Lebanon 24
16-04-2024 | 10:36
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أعلن حزب الله في بيان أنه "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‎04:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-04-2024 قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا".
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