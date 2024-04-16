Advertisement

لبنان

حزب الله يعلن عن استشهاد "أبو جعفر"

Lebanon 24
16-04-2024 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1188074-638488867659167787.jpeg
Doc-P-1188074-638488867659167787.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء، عن استشهاد اسماعيل يوسف باز "أبو جعفر" مواليد عام 1972 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي ميداني آخر من "حزب الله" في غارة طالت منطقة الشهابية جنوبي لبنان
lebanon 24
16/04/2024 19:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الغارة الإسرائيلية على سيارة في جنوبي لبنان استهدفت قائدا ميدانيا بـ"حزب الله" (العربية)
lebanon 24
16/04/2024 19:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" جعلها مأسوية.. هكذا باتت حياة إسرائيليين قرب لبنان!
lebanon 24
16/04/2024 19:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعاً مهمّاً تابعاً لـ"حزب الله" لصناعة الوسائل القتالية بمنطقة النبي شيت في العمق اللبناني
lebanon 24
16/04/2024 19:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:28 | 2024-04-16
12:23 | 2024-04-16
11:44 | 2024-04-16
11:33 | 2024-04-16
11:18 | 2024-04-16
11:15 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24