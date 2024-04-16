باسيل: لن نوافق على ربط جبهة لبنان بجبهة الجنوب

إعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "مجلس النواب لم ينجح في اقرار القوانين الاصلاحية والحكومة لم تقر خطة لاستعادة الودائع".



واشار في كلمة له اليوم الى اننا "وصلنا لنتائج أولية في التدقيق الجنائي ويجب استكماله بتسليم المستندات".

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وقال: "سنكثف نشاطنا في مجال مكافحة الفساد المالي لاستعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي من اجل المقيمين والمنتشرين"، مضيفاً: "لا بد من تدقيق جنائي في المصارف اللبنانية لمعرفة وجهة الأموال المحولة للخارج".

وعن التطورات الأمنية، قال: "كل الجبهات العربية متوقفة فيما جبهة لبنان مشتعلة ولذا نستمر بمساعينا من خلال جهودنا ومن بينها توجيه الرسائل".



وتابع: "على حزب الله اذا صدر قرار دولي التجاوب معه".

واستطرد:" التيار انتصر على مؤامرة الغائه التي لا تنتهي، وقد بدأت منذ وجوده وزادت في 2019، خاصةً بعد فشل فظيع للتجربة مع الثورجيين/التغيريين واحزاب الـ Ngo’s وخبرية التكنوقراط التي كان هدفها التيار فقط وانتهت؛ فنقابة المهندسين هي المثال اذ منذ 3 سنين حصلوا على 65,6% من الاصوات واليوم على 10,5%".

وعن الإنتخابات البلدية قال:" نحن لن نتخّذ أي موقف قبل الاجتماع رسمياً مع وزير الداخلية للنظر فعلاً بجهوزيته وسنرسل له وفدا نيابيا قبل جلسة المجلس النيابي لنحدّد موقفنا. اذا الوزارة جاهزة، فالتيار سيشارك ولن يمدّد للبلديات"، مضيفًا:" لم يحصل اي تفاهم او ربط بين النقابة والبلديات، ولم يُبحث الموضوع معنا اطلاقاً. كلّ ما حصل هو ان الرئيس بري بعد دعوته هيئة مكتب المجلس اراد معرفة موقفنا من الاستحقاق، فقلنا اننا سنجتمع بالتكتل ونقرّر على ضوئها... التكتل والتيار مع اجراء الانتخابات البلدية اذا امكن – ولكنّهم ليسوا مع الفراغ البلدي والاختياري وكل ما هو عدا عن ذلك، هو كلام شعبوي ومزايدة فارغة".

وعن خطر النزوح قال:"هل كنا بحاجة لجريمة باسكال سليمان لنعرف خطر النزوح السوري بعد ان تم تأييد دخوله إلى لبنان من قبل البعض ولو على جثثهم؟!".

وشدّد على أنّه يجب صدور موقف دولى وخاصة اوروبي باعتبار معظم مناطق سوريا آمنة وممكن العودة اليها، وكل دولة لا تأخذ هكذا موقف يعتبر موقفها وكأنه عدائي تجاه لبنان و يجب صدور موقف نيابي حاسم لجهة رفض بقاء النازحين واعطاء توصيات وتوجيهات للحكومة والوزراء كل بمفرده لاتخاذ الاجراءات الطبيعية القانونية المطلوبة لذلك، واقرار قوانين العودة المقدّمة من قبلنا وقبل غيرنا".

أما عن الحرب فأشار باسيل إلى "أن الانخراط في حرب لا افق لها ولا وقت، ومرتبطة بمصالح آخرين وليس فقط لبنان، تحت عنوان وحدة الساحات وربط جبهة لبنان بجبهة الجنوب فيما جبهات اخرى متوقفة مثل الجولان وسوريا والعراق هذا امر لا نوافق عليه، ونسعى لوضع حد له، ومن هنا اتى مسعانا او مبادرتنا لتوجيه رسائل الى الدول والسفراء والى المسؤولين في لبنان لوقف اطلاق النار في الجنوب".