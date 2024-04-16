فيديو يُوثّق لحظة الإستهداف... شاهدوا كيف اغتالت إسرائيل أحد القياديين في "الحزب"

#عاجل جيش الدفاع قضى على قائد منطقة الشاطئ التابع لحزب الله



في وقت سابق من اليوم هاجم جيش الدفاع وقضى بواسطة قطعة جوية تابعة لسلاح الجو في منطقة عين بعال اللبنانية على المخرب المدعو إسماعيل يوسف باز، قائد منطقة الشاطئ التابع لحزب الله



وكان يعمل باز عنصرًا بارزًا ومخضرمًا لدى… pic.twitter.com/3dLcdjUGHf