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لبنان

فيديو يُوثّق لحظة الإستهداف... شاهدوا كيف اغتالت إسرائيل أحد القياديين في "الحزب"

Lebanon 24
16-04-2024 | 10:59
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نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو يُظهر لحظة إستهداف اسماعيل يوسف باز، في منطقة عين بعال الجنوبيّة.
 
 
وبحسب العدوّ الإسرائيليّ، فإنّ اسماعيل يوسف باز هو قياديّ في "حزب الله"، وقائد منطقة الشاطىء.
 
 
 
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