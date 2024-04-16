جبهة الجنوب تشتعل.. استهداف سيارات ومنازل وسقوط شهداء!

اشتعلت جبهة جنوب لبنان عصر اليوم الثلاثاء، اذ شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدّة بلدات حدودية لفلسطين المحتلة. وبحسب آخر التطورات الميدانية، فإن العدوّ الإسرائيلي أغار على بلدة الشهابية مستهدفاً سيارتين وتشير المعلومات الأولية إلى سقوط شهداء، وسط تحليق متواصل للطيران الاستطلاعي في اجواء البلدة، وفق مندوبة "لبنان24".

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كذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة علما الشعب، يعود الى شخص من آل صياح، وفق مندوبة "لبنان24". وكان العدوّ استهدف بعد ظهر اليوم سيارة على طريق عين بعال ما أدى إلى سقوط شهيد.كذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة علما الشعب، يعود الى شخص من آل صياح، وفق مندوبة "لبنان24".

كما قصف مدفعية العدو بلدة الخيام، وأطراف بلدة كفركلا، ووسط بلدة مركبا - طريق درب السوق بعدد من القذائف، فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الخامسة والنصف من عصر اليوم، مستهدفا بلدة يارون بصاروخين من نوع جو -ارض، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.