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لبنان

أوّل تعليق من إسرائيل على غارة الشهابية... من استهدفت هناك عصر اليوم؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 11:18
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّ "الجيش الإسرائيليّ قتل قياديّاً ميدانيّاً آخر من "حزب الله"، في غارة طالت منطقة الشهابية جنوبي لبنان".
 
 
وكان استهدف العدوّ عصر اليوم، سيارتين في الشهابيّة، ما أدّى إلى استشهاد بعض الأشخاص.
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