23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أوّل تعليق من إسرائيل على غارة الشهابية... من استهدفت هناك عصر اليوم؟
Lebanon 24
16-04-2024
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّ "الجيش الإسرائيليّ قتل قياديّاً ميدانيّاً آخر من "حزب الله"، في غارة طالت منطقة الشهابية جنوبي لبنان".
وكان استهدف العدوّ عصر اليوم، سيارتين في الشهابيّة، ما أدّى إلى استشهاد بعض الأشخاص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي ميداني آخر من "حزب الله" في غارة طالت منطقة الشهابية جنوبي لبنان
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي ميداني آخر من "حزب الله" في غارة طالت منطقة الشهابية جنوبي لبنان
16/04/2024 19:36:29
16/04/2024 19:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستهدف بالصواريخ قاعدة ميرون الجوية في الجليل الأعلى (الحدث)
Lebanon 24
"حزب الله" يستهدف بالصواريخ قاعدة ميرون الجوية في الجليل الأعلى (الحدث)
16/04/2024 19:36:29
16/04/2024 19:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتين في الشهابية (الحدث)
Lebanon 24
شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتين في الشهابية (الحدث)
16/04/2024 19:36:29
16/04/2024 19:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يعلن عن استشهاد "أبو جعفر"
Lebanon 24
حزب الله يعلن عن استشهاد "أبو جعفر"
16/04/2024 19:36:29
16/04/2024 19:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
حزب الله
الشهابية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
Lebanon 24
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
04:00 | 2024-04-16
16/04/2024 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال حفل زفافهما.. فارس إسكندر يروي قصة تعارفه على زوجته
Lebanon 24
خلال حفل زفافهما.. فارس إسكندر يروي قصة تعارفه على زوجته
14:40 | 2024-04-15
15/04/2024 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريقٌ كبير داخل مبنى في بيروت.. النيران تحتجز السكان! (فيديو)
Lebanon 24
حريقٌ كبير داخل مبنى في بيروت.. النيران تحتجز السكان! (فيديو)
13:53 | 2024-04-15
15/04/2024 01:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة لبنانية باتت معسكر تدريب.. ماذا يُحضّر "فلسطينيو لبنان"؟
Lebanon 24
منطقة لبنانية باتت معسكر تدريب.. ماذا يُحضّر "فلسطينيو لبنان"؟
03:00 | 2024-04-16
16/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة العزونية.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
جديد جريمة العزونية.. إليكم ما حصل
03:23 | 2024-04-16
16/04/2024 03:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:28 | 2024-04-16
فرونتسكا: الأمم المتحدة ستساند كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع
12:23 | 2024-04-16
في زغرتا... مواطن يتعرّض للضرب والسرقة قرب منزله على يدّ سوريين
11:44 | 2024-04-16
المطران ابراهيم زار أزهر البقاع: للبحث عن حلول سلمية للنزاعات الدائرة
11:33 | 2024-04-16
من على الحدود مع لبنان... وزير الدفاع الإسرائيليّ يُوجّه تهديداً ماذا قال؟
11:15 | 2024-04-16
بوحبيب أكّد أمام ماكولوم ضرورة فصل أي حل سياسي عن مسألة عودة النازحين
11:10 | 2024-04-16
خبر عاجل من عاليه... العثور على طائرة مسيّرة إيرانيّة
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
16/04/2024 19:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
16/04/2024 19:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
16/04/2024 19:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24