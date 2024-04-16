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لبنان

فرونتسكا: الأمم المتحدة ستساند كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع

Lebanon 24
16-04-2024 | 12:28
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 زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا اليوم،  "مؤسسة عامل الدولية" في زيارة وداعية قبيل انتهاء مهمتها في لبنان، لمناقشة "القضايا الإنسانية الملحة في لبنان والمنطقة، بما في ذلك التطورات في جنوب لبنان والاستجابة لحاجات الناس، وخصوصاً النازحين من القرى الحدودية، وبرامج "عامل" التي تتولى رعايتهم وتوفير وصولهم إلى حقوقهم بالشراكة مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة"، بحسب بيان للمؤسسة. 
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وشددت فرونتسكا  على "ضرورة العمل المشترك، من أجل مصلحة لبنان، والنظر بالملفات الإنسانية على اعتبار أنها أولوية"، مؤكدة أن "الأمم المتحدة ستساند كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتطبيق القوانين والقرارات الدولية ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وهناك الكثير من الدول  الأعضاء في مجلس الأمن التي تنوي تعزيز صمود لبنان ودعمه وتسعى من أجل تحقيق ذلك".

وأثنت على "التزام مؤسسة "عامل" وتفانيها في تنفيذ برامجها  الإنسانية والاجتماعية في لبنان، وخصوصاً في مناطق الجنوب، في ظل الظروف الصعبة التي نشهدها حاليا"، معتبرة أن "كل عمل إنساني ملتزم بإنسانية الإنسان هو حجر أساس ومدماك في بناء مجتمع أفضل وفي تعزيز السلام العادل والتطور والتنمية المستدامة".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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