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لبنان

قياديّ في "الحزب"... من اغتالت اسرائيل في غارة الشهابية؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 12:36
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ القياديّ الميدانيّ الثاني من "حزب الله" الذي اغتيل في غارة على منطقة الشهابية في جنوب لبنان، هو محمد الشهوري.
 
 
وكانت إسرائيل اغتالت اليوم أيضاً اسماعيل يوسف باز، في منطقة عين بعال الجنوبيّة، وقالت إنّه قائد منطقة الشاطىء.
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