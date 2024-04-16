بالفيديو... "حزب الله" يقصف قاعدة عسكريّة إسرائيليّة بالصواريخ

سقوط قذائف أطلقت من لبنان على جبل "ميرون" pic.twitter.com/Mslr7LX85m
— Safwan Shaar (@Shaar_Safwan) April 16, 2024
سقوط قذائف أطلقت من لبنان على جبل "ميرون" pic.twitter.com/Mslr7LX85m
تغطية صحفية: فيديو جديد..سقوط صــواريخ على جبل الجرمق، حيث تتواجد قاعدة "ميرون" الجوية التابعة لجيش الاحتلال. pic.twitter.com/cn7Ncq55P1
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 16, 2024
تغطية صحفية: فيديو جديد..سقوط صــواريخ على جبل الجرمق، حيث تتواجد قاعدة "ميرون" الجوية التابعة لجيش الاحتلال. pic.twitter.com/cn7Ncq55P1