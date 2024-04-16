بالفيديو... "حزب الله" يقصف قاعدة عسكريّة إسرائيليّة بالصواريخ

أعلنت "الحدث" أنّ "حزب الله" أطلق صواريخ على قاعدة ميرون الجويّة في الجليل الأعلى.

وقالت "القناة 12 الإسرائيلية"، إنّه تمّ إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه جبل ميرون.

وأشارت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى أنّه تمّ إطلاق صافرات الإنذار في جبل ميرون.

سقوط قذائف أطلقت من لبنان على جبل "ميرون" pic.twitter.com/Mslr7LX85m — Safwan Shaar (@Shaar_Safwan) April 16, 2024 Advertisement