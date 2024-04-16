بري يردّ على باسيل وجعجع: "هيدي ما بتزبطش"

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجديد"، ردا على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إنّ "جبران "في كتابه" يُريد أنّ يفصل جبهة الجنوب عن غزة، "وهيدي ما بتزبطش".

وردا على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال بري: "لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع "مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان".

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وأضاف: "الخطورة في كلام جعجع هو عن الفدرالية، وهذا يعني أننا ما نزال في "حالات حتماً".

وأشار بري إلى أنّ "قواعد الاشتباك تغيّرت، وأهم نتيجة للسجادة العجمية أنها قالت لإسرائيل "زمن الاول تحوّل".