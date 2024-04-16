Advertisement

لبنان

بري يردّ على باسيل وجعجع: "هيدي ما بتزبطش"

Lebanon 24
16-04-2024 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1188142-638488956133662453.jpg
Doc-P-1188142-638488956133662453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجديد"، ردا على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إنّ "جبران "في كتابه" يُريد أنّ يفصل جبهة الجنوب عن غزة، "وهيدي ما بتزبطش".
 
 
وردا على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال بري: "لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع "مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان".
Advertisement
 
 
وأضاف: "الخطورة في كلام جعجع هو عن الفدرالية، وهذا يعني أننا ما نزال في "حالات حتماً".
 
 
وأشار بري إلى أنّ "قواعد الاشتباك تغيّرت، وأهم نتيجة للسجادة العجمية أنها قالت لإسرائيل "زمن الاول تحوّل".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2024-04-16
14:26 | 2024-04-16
14:18 | 2024-04-16
14:15 | 2024-04-16
13:42 | 2024-04-16
13:36 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24