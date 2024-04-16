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لبنان

بقصف عنيف... هكذا ردّ "الحزب" على استهداف عين بعال والشهابيّة

Lebanon 24
16-04-2024 | 13:27
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "ردًا على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على بلدتيّ عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، استهدف مساء اليوم مقرّ وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة الصاروخية والمدفعية".
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وقال "حزب الله" في بيان آخر، أنّه "ردًا على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على بلدتيّ عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا".
 
 
كما أعلن "الحزب" أنّه "استهدف مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا".‏
 
 
كذلك، استهدف موقع البغدادي بقذائف المدفعية.‏
 
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