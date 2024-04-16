نائب تعرّض لمحاولة سرقة في بعلبك.. دخلوا إلى منزله وعبثوا بأغراضه

أفادت معلومات عن تعرض منزل النائب غازي زعيتر في حي الشراونة في بعلبك لمحاولة سرقة من قبل مجهولين، دخلوا إلى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وعبثوا بمحتويات الغرف ومكتبه الخاص.

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