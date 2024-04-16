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لبنان

نائب تعرّض لمحاولة سرقة في بعلبك.. دخلوا إلى منزله وعبثوا بأغراضه

Lebanon 24
16-04-2024 | 13:36
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أفادت معلومات عن تعرض منزل النائب غازي زعيتر في حي الشراونة في بعلبك لمحاولة سرقة من قبل مجهولين، دخلوا إلى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وعبثوا بمحتويات الغرف ومكتبه الخاص. 
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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لبنان

غازي زعيتر

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