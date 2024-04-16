"الديمقراطي اللبناني" استنكر جريمة العزونية: لضبط النفوس والتهدئة

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إستنكرت دائرة الجرد في الحزب "الديمقراطي اللبناني" الجريمة النكراء التي وقعت صباح اليوم في بلدة العزونية قضاء عاليه وأدت إلى مقتل المغدور ياسر الكوكاش.وأشارت في بيان إلى أنه "أمام هكذا جريمة من الضروري على أبناء المنطقة ضبط النفوس والتهدئة والحفاظ على الأمن واستقرار"، ودعت "الأجهزة الأمنية إلى الإسراع في كشف ملابساتها وتوقيف الفاعلين ومحاسبتهم في أسرع وقت".وتقدمت الدائرة باسم الحزب ورئيسه وقيادته بأحر التعازي من ذوي الفقيد المغدور وآل الكوكاش وأهالي بلدة العزونية.