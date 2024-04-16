Advertisement

لبنان

"الديمقراطي اللبناني" استنكر جريمة العزونية: لضبط النفوس والتهدئة

Lebanon 24
16-04-2024 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1188152-638488971313417505.png
Doc-P-1188152-638488971313417505.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستنكرت دائرة الجرد في الحزب "الديمقراطي اللبناني" الجريمة النكراء التي وقعت صباح اليوم في بلدة العزونية قضاء عاليه وأدت إلى مقتل المغدور ياسر الكوكاش.
 
وأشارت في بيان إلى أنه "أمام هكذا جريمة من الضروري على أبناء المنطقة ضبط النفوس والتهدئة والحفاظ على الأمن واستقرار"، ودعت "الأجهزة الأمنية إلى الإسراع في كشف ملابساتها وتوقيف الفاعلين ومحاسبتهم في أسرع وقت".
Advertisement
 
وتقدمت الدائرة باسم الحزب ورئيسه وقيادته بأحر التعازي من ذوي الفقيد المغدور وآل الكوكاش وأهالي بلدة العزونية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2024-04-16
14:26 | 2024-04-16
14:18 | 2024-04-16
14:15 | 2024-04-16
13:36 | 2024-04-16
13:29 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24