سلسلة لقاءات لشيخ العقل في دار الطائفة

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تواصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى ونائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية السيدة ليلى الصلح حمادة، للمعايدة بالفطر والتأكيد على العلاقة المستمرة.وكان ابي المنى استقبل في دار الطائفة في بيروت رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية سماحة القاضي فيصل ناصر الدين، وكذلك رئيس نادي عاليه الاستاذ فؤاد شيا والاستاذة دنيا ابو خزام الشعار.كما التقى المحامية آسيا القعسماني.وعقد شيخ العقل اجتماعا مع مدير عام المجلس المذهبي مازن فياض ومدير الأوقاف المهندس نزيه زيعور. وايضا مع أعضاء اللجنة الادارية في المجلس المذهبي، المقرر الاستاذ زاهر الأعور والشيخ محمد غنام والمهندسة دنيا الشعار والاستاذ عامر صياغة، واستعرضوا مضمون رسالة مقدمة من رئيس اللجنة العميد بسام ابو الحسن الموجود في الولايات المتحدة الاميركية، ومناقشة بعض الافكار المتعلقة بعمل اللجنة.وكان التقى وفدين من بلدة كفرسلوان، ورئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ هادي العريضي، بحضور الشيخ محمود فرج، ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس الشيخ عماد فرج والسيد شوقي ابو حمزة من العبادية، والعقيد بسام التيماني، والمحامي رائد الصايغ، والشيخ نضال جماز من شويا، والسيد فادي نصر من حمانا. (الوكالة الوطنية للإعلام)