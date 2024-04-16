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لبنان

شهيد لحركة "أمل" في "غارة عين بعال"... هذا إسمه

Lebanon 24
16-04-2024 | 14:18
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نعت حركة "أمل" حسين قاسم كرشت، من مواليد حناويه عام 1972، الذي استشهد في الغارة الاسرائيليّة على بلدة عين بعال.

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عين بعال

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