خبر عاجل من "الميدل إيست"... ماذا أعلنت فيه؟ (صور)

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية إلغاء رحلتيها اليوم في 16 نيسان 2024 ME428/429 وME430/431 إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية.

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