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لبنان

خبر عاجل من "الميدل إيست"... ماذا أعلنت فيه؟ (صور)

Lebanon 24
16-04-2024 | 14:30
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية إلغاء رحلتيها اليوم في 16 نيسان 2024 ME428/429 وME430/431 إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
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