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لبنان

"القومي الإجتماعي" يدعو إلى تأجيل الإنتخابات البلدية

Lebanon 24
16-04-2024 | 14:26
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أشار "الحزب السوري القومي الإجتماعي" في بيان إلى أنّه "تبعًا لتطورّات الحرب وعدم جواز فصل جزء من لبنان عن باقي مناطقه، واحترامًا لأهالي المدن والبلدات الجنوبية، يرى الحزب السوري القومي الإجتماعي أن اجراء استحقاق الانتخابات البلدية والإختيارية في مثل هكذا توقيت هو أمر قد لا يصيب الأهداف المرجوّة منها انمائيًا واداريًا وخدماتيًا".
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وأضاف البيان:" من جهة ثانية، واذ يفضّل الحزب اجراء الاستحقاقات الأساسية، والإنتخابات البلدية والإختيارية منها، بسلطة مكتملة وبوجود رئيس للجمهورية، يتوجّه إلى المجلس النيابي متمنيًا على هيئته العامة اتخاذ قرار التأجيل بناءً على الأسباب الموجبة هذه، حتى موعد آخر يضمن المزيد من الاستقرار أمنيًا وسياسيًا".
 
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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