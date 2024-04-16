Advertisement

لبنان

أسعار الجنارك تضرب في لبنان (صور)

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-04-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1188174-638489015775372927.jpg
Doc-P-1188174-638489015775372927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع بدء موسم الفواكه الموسمية التي تُعتبر صعبة المنال بالنسبة إلى البعض في لبنان كاللوز والجنارك وغيرها من الفواكه، رصد "لبنان24" أسعار الجنارك المعروضة في متاجر لبنان، بعد جولة من السخرية أطلقها روّاد مواقع التواصل حيث شبّهوا هذه الفاكهة بالمجوهرات، إذ تساوى سعر الكيلو منها في بعض الأماكن بسعر غرام الذهب.
Advertisement

فعلى سبيل المثال، وصل سعر كيلو الجنارك في أحد المتاجر إلى 50 دولارًا، بينما عمدت متاجر أخرى في لبنان إلى عرض كبايات من الجنارك وصل سعر الواحدة منها إلى أكثر من 7 مليون ليرة لبنانية، وهو ما يعادل تقريبًا سعر كيلو لحمة.
Image

ولكن لما هذا الارتفاع؟
"لبنان24" تواصل مع أحد التجار الذي قال أن لبنان عادة ما يستورد هذا النوع من الفواكه قبل أن يبدأ موسمها محليًا، وأوضح أن التقلّبات المناخية وعدم استقرار الطقس أدت وبشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار، إذ إنّ انخفاض كمية الإنتاج بسبب العواصف والفيضانات زادت من وتيرة ارتفاع الأسعار من المصدر.

من ناحية ثانية، فإن زراعة هذه الفاكهة في لبنان في الخيم باتت مكلفة، إذ حسب المزارعين فإن استيراد مستلزمات الزراعة والأدوية قد ارتفعت خلال الازمة بسبب معضلة الشحن التي فاقمت أزمات المزارعين اللبنانيين الذين أصلا تضرروا خلال موسم الشتاء جرّاء العواصف التي طالت الخيم، وقضت على مواسم العدد الأكبر منهم.
 


بالتوازي يشير رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ"لبنان24" إلى أن الفيضانات التي ضربت الخيم كان من المتوقع أن تحمل معها شحًا بالانتاج، وهذا ما من شأنه أن يؤثّر على أسعار الخضار والفواكه.
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2024-04-16
16:00 | 2024-04-16
15:51 | 2024-04-16
15:33 | 2024-04-16
15:15 | 2024-04-16
15:06 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24