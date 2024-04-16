Advertisement

لبنان

وزير الدفاع يطعن بقرار تعيين رئيس للاركان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-04-2024 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1188182-638489026332281284.png
Doc-P-1188182-638489026332281284.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم وزير الدفاع الوطني موريس سليم  بمراجعة طعن امام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء بتعيين العميد الرّكن حسان عودة، رئيسًا للأركان في الجيش، ومنحه قُدمًا للتّرقية مدّة خمسة أشهر، وترقيته لرتبة لواء.
Advertisement
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته بتاريخ 8 شباط 2024 تعيين حسّان عودة رئيسا للأركان في الجيش وترقيته إلى رتبة لواء.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2024-04-16
16:00 | 2024-04-16
15:51 | 2024-04-16
15:33 | 2024-04-16
15:06 | 2024-04-16
15:00 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24