وزير الدفاع يطعن بقرار تعيين رئيس للاركان

تقدم وزير الدفاع الوطني موريس سليم بمراجعة طعن امام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء بتعيين العميد الرّكن حسان عودة، رئيسًا للأركان في الجيش، ومنحه قُدمًا للتّرقية مدّة خمسة أشهر، وترقيته لرتبة لواء.

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وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته بتاريخ 8 شباط 2024 تعيين حسّان عودة رئيسا للأركان في الجيش وترقيته إلى رتبة لواء.