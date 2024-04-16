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لبنان

نشرته إسرائيل قبل قليل... فيديو للحظة إغتيال مسؤول بارز في "الحزب"

Lebanon 24
16-04-2024 | 15:33
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أعلن جيش العدوّ الإسرائيليّ، أنّه "اغتال قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة "الرضوان" محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين".

وأشار إلى أنّ "شحوري كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة القطاع الأوسط والغربي في جنوب لبنان".

وأضاف جيش العدوّ أنّه "اغتال في الغارة عينها محمود إبراهيم فضل الله، وهو عنصر في الوحدة الصاروخية لـ"حزب الله".
 
 
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