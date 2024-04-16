ما حقيقة الإستنفار في عين الحلوة؟

تداولت وسائل التواصل الإجتماعيّ، أخباراً تُفيد عن وجود إستنفار في عين الحلوة.

وفي هذا السياق، قالت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا صحة لهذه المعلومات المتداولة.