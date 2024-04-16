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لبنان
ما حقيقة الإستنفار في عين الحلوة؟
Lebanon 24
16-04-2024
|
15:51
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تداولت وسائل التواصل الإجتماعيّ، أخباراً تُفيد عن وجود إستنفار في عين الحلوة.
وفي هذا السياق، قالت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا صحة لهذه المعلومات المتداولة.
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عين الحلوة
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