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لبنان

ما حقيقة الإستنفار في عين الحلوة؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 15:51
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تداولت وسائل التواصل الإجتماعيّ، أخباراً تُفيد عن وجود إستنفار في عين الحلوة.
 
 
وفي هذا السياق، قالت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا صحة لهذه المعلومات المتداولة.
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عين الحلوة

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