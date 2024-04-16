حالةٌ من الغضب... كتابة عبارات على مدخل كنيسة



أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين كتبوا عبارات على مدخل كنيسة كفرحبو في قضاء الضنية، ما أثار حالة من الغضب بين أهالي المنطقة.

وعلى الفور، حضرت القوى الامنية ومخابرات الجيش إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.