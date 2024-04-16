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لبنان
كتاب من "الوطنيين الأحرار" إلى البطريرك الراعي.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
16-04-2024
|
16:51
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تسلم البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، من الأمين العام لحزب "الوطنيين الأحرار"، كتابا يتعلق بموقف الحزب من الوجود السوري في لبنان".
وجاء في الكتاب، بحسب بيان صدر عن "الوطنيين الأحرار": "صاحب الغبطة والنيافة، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوبى... بعد التماس بركتكم الأبوية، نتوجه الى مقامكم، بما نكُنّهُ من احترامٍ وتقدير لمواقفكم الوطنية، ولما لكلمتكم من اصداءْ مسموعة في دوائر الكرسي الرسولي وفي المحافل الدولية وعواصم القرار".
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وأضاف الكتاب: "غنيٌّ عن القول بأن موجات النزوح السوري وانفلاشه الغير مُنظّم في لبنان، تسبّبت منذ ٢٠١١ بتداعيات خطيرة على صُعُدِ الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والبيئة وسوق العمل والخدمات والتوازن الاجتماعي والبنية التحتية وسواها...، وقد تفاقمت تدريجاً إلى أزمة دولية، مع الهجرة الغير شرعية من لبنان الى العديد من البلدان الأوروبية، مع ما تحمله من مخاطر وعواقب حتمية مُتصاعدة، ناهيك باستغلال العصابات الدولية والمنظمة لجزء من هؤلاء النازحين في الجرائم العابرة للحدود. فضلاً عن إساءة استخدام المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للنازحين وتحويرها عن غاياتها الإنسانية".
وتابع: "في الواقع ان لبنان ليس بلد لجوء، فهو بلد شديد الكثافة السكانية أصلاً بحيث يعيش سكانه المقيمين البالغ عددهم 5.2 مليون نسمة على مساحة 10,452 كلم٢، وبالتالي فإن وجود ما يِقارب 2.6 مليون لاجىء سوري على أرضه، اي ما يعادل 50% من سكانه، بشكل غير منتظم، مُضافاً إلى أزمة اللاجئين الفلسطينيين وسواهم من الأجانب المقيمين بغالبيتهم بطريقة غير شرعية، يؤدي حكماً إلى نتائج كارثية عليه؛ بينما نرى ان مساحة سوريا تبلغ 185.180 كم2 ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، في وقتٍ فاقت مساحة المناطق الآمنة فيها أضعاف مساحة لبنان!.
وعوّل الكتاب على المجتمع الدولي، الذي عليه ان يعي بأن موقفه الداعم لبقاء اللاجئين السوريين في لبنان يُرتب عليه مسؤولية الانعكاسات السلبية لهذا اللجوء.
كما دعا إلى "الشروع حالاً بضبط اماكن تواجدهم وتسجيلهم ووضع الآلية اللازمة تسهيلاً لعملية نقلهم بأسرع وقت ممكن إلى المنطقة الآمنة المطلوبة".
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